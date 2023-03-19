У Боярці на Київщині 19 березня попрощались із Даніїлом Лисенко. Юний захисник був єдиною дитиною в родині.
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Непоправна втрата для сім'ї та Батьківщини
Даніїл Лисенко народився в місті Боярка 1 серпня 2000 року. Він закінчив Київський геологорозвідувальний технікум, а також коледж інформаційних технологій та землеустрою Національного авіаційного університету.
2020 року його призвали на строкову службу в армію, а через рік Даніїл уклав контракт зі Збройними силами України. На фронті був сапером.
11 березня захисник загинув у районі Кремінної у Луганській області внаслідок ракетного удару ворога.
Батьки воїна Світлана й Тарас провели сина в останню путь. Також попрощатися з воїном прийшли інші жителі Боярки.
У Києві прощатимуться з Біжаном Шароповим, загиблим торік під Ізюмом
- У Києві 20 березня відбудеться прощання з біологом і військовим Біжаном Шароповим, який загинув у квітні 2022 року у бою під Ізюмом.
- Із загиблим воїном прощатимуться о 12:00 на Майдані Незалежності. Його поховають о 13:30 на Алеї слави Лук'янівського цвинтаря.
- Захисника вважали зниклим безвісти на Харківщині. Проте на початку лютого 2023 року загибель науковця підтвердили в Інституті фізіології імені Богомольця НАН України, де він працював.