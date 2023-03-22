Антон встал на защиту Украины с 2014 года. В составе 17 батальона 57 бригады около 1,5 года отстаивал независимость в районе Горловки.

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Что известно о жизненном пути Героя

В 26 лет Заяц "Чехов", являясь командиром 1 роты 17 батальона, вместе с собратьями взял сверхважную высоту в районе Зайцево. 23 февраля 2016 года воин помог огневой поддержкой 17 батальону, который начал бой за высоту под поселком Жованка.

Боевой путь "Чехова" / Фото из соцсетей

В эту ночь наши защитники взяли трофеи и опорный пункт на высоте. За это Антон наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Полномасштабную войну с Россией воин встретил, защищая восточные регионы нашего государства. Он защищал Донбасс, Херсонскую область, а летом вернулся на направление Бахмут – Лисичанск.

"Я так радовался, что выросшие за 9 лет этой проклятой войны боевые офицеры становятся на командные должности. Я так хотел встретить тебя комбатом и уже привычно снова услышать слова: "Привет пресса". За тобой шли солдаты, верили тебе и были уверены, что не подведешь. И ты не подвел, снова взял все на себя", – написал журналист Тарас Деркач.

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Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Андрея Зайца. Вечная память Герою!

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