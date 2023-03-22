Вшанувати пам'ять Героя прийшли його близькі, друзі, знайомі та колеги. Повідомляють, що у воїна залишилися батьки, дружина та 10-річна донька.

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Вважав справою честі захищати Україну

21 березня відбулося поховання поліцейського Олександра Дерев'янка, який служив у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Вшанувати пам'ять захисника прийшли близькі, друзі, знайомі та колеги.

Колеги прийшли вшанувати пам'ять загиблого поліцейського / Скриншот з відео

Зокрема особовий склад Нацполіції Дніпропетровської області утворив "живий коридор" на честь полеглого Героя. Також присутні висловили слова співчуття родичам воїна.



Побратими попрощалися із загиблим воїном у Дніпрі / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

Відомо, що у 45-річного захисника залишилися батьки, дружина та 10-річна донька. Загинув поліцейський 19 березня у боях за Бахмут.



Олександр Дерев'янко загинув у боях за Бахмут 19 березня / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

Чоловік був мужнім та відданим поліцейським, зазначили після смерті військового колеги в поліції Дніпропетровської області. Він вважав справою честі захищати Україну від ворогів.

За плечима Олександра – служба в Збройних силах України та участь в антитерористичній операції. У 2015 році він вступив у лави поліції, став бійцем батальйону патрульної служби "Дніпро-1". Відтоді, кожен рік, кожен день служби в лавах поліції він боровся за незалежність своєї Батьківщини,

– написали поліція Дніпропетровської області.

У Дніпрі попрощалися з поліцейським, який захищав Україну від загарбників

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На Київщині попрощались з 22-річним сапером Даніїлом Лисенко, який загинув на Луганщині. Відомо, що захисник був єдиною дитиною в сім'ї.

У боях за Бахмут загинув Володимир Лавренюк під позивним "Барні". Він був командиром 2 роти батальйону "Поліська Січ" і врятував життя своїх 80 побратимів.

20 березня зі зброєю у руках загинув прикордонник з Івано-Франківської області Назар Циган. Воїну було всього 22 роки, коли він втратив життя внаслідок артилерійського обстрілу у Бахмутському районі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих українських захисників. Вічна пам'ять Героям!