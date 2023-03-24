За попередньою інформацією, учасники благодійного фонду у листопаді 2022 року нібито намагалися перетнути кордон з підробленими документами. За це їм загрожувала кримінальна відповідальність.
Читайте також Загинув на кордоні із Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування смерті бійця
Поліцейських затримали "на гарячому"
До слова, фонд з Дніпра допомагає військовим і закуповує необхідне для них обладнання в країнах Європи. Правоохоронці вирішили "дослідити" походження документів для безперешкодного перетину державного кордону представниками фонду.
Попри те, що всі члени від організації вчасно повертались на територію України з необхідною для військових допомогою, правоохоронці почали вимагати 5 тисяч доларів США за закриття "кримінального провадження".
Один із них запропонував керівнику фонду заплатити, аби не плямувати репутацію благодійників.
В Жовкві на хабарі затримали поліцейських / Фото ДБР, Львівська обласна прокуратура
Відтак, працівники ДБР та Львівської обласної прокуратури затримали правоохоронців під час отримання всієї суми хабаря. Зловмисникам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.
Командира з Одещини затримали на хабарі: що відомо
- На Одещині заступника командира однієї з військових частин спіймали на корупції. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця.
- Як стало відомо, підполковник діяв разом з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.
- У підсумку зловмисників затримали під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч гривень.
- Тепер військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
- Наразі зловмисникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 448 гривень кожному.