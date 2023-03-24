За попередньою інформацією, учасники благодійного фонду у листопаді 2022 року нібито намагалися перетнути кордон з підробленими документами. За це їм загрожувала кримінальна відповідальність.

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До слова, фонд з Дніпра допомагає військовим і закуповує необхідне для них обладнання в країнах Європи. Правоохоронці вирішили "дослідити" походження документів для безперешкодного перетину державного кордону представниками фонду.

Попри те, що всі члени від організації вчасно повертались на територію України з необхідною для військових допомогою, правоохоронці почали вимагати 5 тисяч доларів США за закриття "кримінального провадження".

Один із них запропонував керівнику фонду заплатити, аби не плямувати репутацію благодійників.

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Відтак, працівники ДБР та Львівської обласної прокуратури затримали правоохоронців під час отримання всієї суми хабаря. Зловмисникам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

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