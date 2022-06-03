Заступник глави ООН прибув у Кремль говорити про розблокування експорту зерна з України, – ЗМІ

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви. Він має обговорити з російською владою питання розблокування українських портів для експорту зерна.

Слід зауважити, що Гріффітс також є керівником служби допомоги ООН. Про його приїзд до Москви стало відомо ввечері 2 червня.

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Кількома днями раніше у Москві побувала інша представниця ООН

Представник ООН прибув у цю країну на два дні. За словами речника Організації, це потрібно передусім, щоб обговорити питання про розчищення шляху для експорту зерна та інших харчових продуктів. Мовиться про чорноморські порти України, які зараз заблоковані російськими кораблями.

За кілька днів до цього в Москву прибувала й інша високопоставлена чиновниця ООН – Ребека Грінспен. Після цього ЗМІ повідомляли, що вона провела "конструктивні переговори" з першим віцепрем'єром Росії Андрієм Білоусовим.

Мовиться не лише про розблокування експорту України

Нещодавно кремлівська пропаганда почала поширювати інформацію, що нібито до глобального голоду може призвести не блокування портів України. Мовляв, у всьому винні санкції, які Захід наклав на Росію.

За даними Reuters, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш намагається домовитися про те, що він називає "пакетною угодою". До неї входить як відновлення експорту українського продовольства, так і російський експорт харчових продуктів і добрив.

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У цьому питанні Кремль вкотре займається підміною фактів і маніпуляцією. В жодному санкційному пакеті навіть не згадують експорт зерна чи добрив із Росії.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Він висловив ноту протесту щодо вторгнення в Україну, а також обговорив кілька важливих питань.

Згодом стало відомо, що зустріч була дійсно корисною. Річ у тім, що наприкінці квітня на заблокованому маріупольському заводі "Азовсталь" ще перебували понад півтори тисячі людей. 5 травня стало відомо, що запрацювали гуманітарні коридори з Маріуполя, якими дозволили евакуюватися цивільним. Усіх людей везли з оточеного міста на підконтрольну Україні територію.

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