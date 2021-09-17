Затягувати розгляд точно не будемо, – Кравчук про закон щодо олігархів
Джерело:24 канал
Законопроєкт щодо олігархів перевірить Венеційська комісія. Водночас її висновок не є обов'язковим для виконання.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Водночас вона анонсувала – засідання фракції відбудеться ввечері 20 вересня.
Зверніть увагу Веніславський впевнений, що Венеційська комісія не заблокує закон про олігархів
Наразі у порядку денному – обговорення законопроєктів, зокрема, зміни у законі про олігархів з другого читання.
Євгенія Кравчук зазначила, що висновок Венеційської комісії щодо закону стосується редакції першого читання, тобто варіанту без врахованих правок комітету. Тож навряд чи висновок підготують швидко.
Кравчук: Чекати місяці не будемо
Висновок Венеційської комісії, за словами народної депутатки, не є обов'язковим для виконання – це рекомендація, до якої "можуть дослухатись, а можуть не дослухатись".
Наша основна позиція – ми не будемо затягувати із розглядом законопроєкту. Чекати місяці на якийсь висновок,
– сказала Кравчук.
Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" відповіла на критику щодо закону. Вона пояснила, що єдиний орган в Україні, який визначає конституційний закон чи ні – це Конституційний Суд.
"Це (конституційність – 24 канал) можна визначити тільки після його прийняття, у разі того, якщо 45 нардепів подадуть в КСУ відповідну заяву. Але мені хотілося б подивитись на цих народних депутатів, які фактично захищатимуть права олігархів", – сказала Євгенія Кравчук.
Кравчук про закон щодо олігархів: дивіться відео
Закон про олігархів: коротко
- 1 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо олігархів у першому читання – його підтримали 275 нардепів. Проєкт закону передбачає створення в Україні реєстру олігархів.
- Водночас вирішуватиме, кого вносити у відповідний реєстр, Рада національної безпеки та оборони.
- Після критики законопроєкту уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою, яка заявила, що документ "порушує низку законів про права людей" – його відправили на розгляд Венеційської комісії.