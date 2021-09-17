Затягивать рассмотрение точно не будем, – Кравчук о законе об олигархах

Законопроект по олигархам проверит Венецианская комиссия. В то же время ее вывод не является обязательным для исполнения.

Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В то же время она анонсировала заседание фракции состоится вечером 20 сентября.

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Сейчас на повестке дня – обсуждение законопроектов, в частности, что изменится со второго чтения в законе об олигархах.

Евгения Кравчук отметила, что заключение Венецианской комиссии касается редакции первого чтения, то есть варианта без учтенных правок комитета. Так что вряд ли вывод подготовят быстро.

Кравчук: ждать месяц вывод не будем

Вывод Венецианской комиссии, по словам народного депутата, не является обязательным для исполнения – это рекомендация, к которой "могут прислушаться, а могут не прислушаться".

Наша основная позиция – мы не будем затягивать с рассмотрением законопроекта. Ждать месяц какое-то заключение,

– сказала Кравчук.

10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах Венецианской комиссии. Его должны оценить и проверить на нарушение Конституции Украины в частности.

В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" пояснила, что единственный орган в Украине, который определяет конституционный закон или нет – это Конституционный Суд.

"Это можно определить только после его принятия, в случае того, если 45 нардепов подадут в КСУ соответствующее заявление. Но мне хотелось бы посмотреть на этих народных депутатов, которые фактически будут защищать права олигархов", – сказала Евгения Кравчук.

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