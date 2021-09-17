Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Водночас вона анонсувала – засідання фракції відбудеться ввечері 20 вересня.

Зверніть увагу Веніславський впевнений, що Венеційська комісія не заблокує закон про олігархів

Наразі у порядку денному – обговорення законопроєктів, зокрема, зміни у законі про олігархів з другого читання.

Євгенія Кравчук зазначила, що висновок Венеційської комісії щодо закону стосується редакції першого читання, тобто варіанту без врахованих правок комітету. Тож навряд чи висновок підготують швидко.

Кравчук: Чекати місяці не будемо

Висновок Венеційської комісії, за словами народної депутатки, не є обов'язковим для виконання – це рекомендація, до якої "можуть дослухатись, а можуть не дослухатись".

Наша основна позиція – ми не будемо затягувати із розглядом законопроєкту. Чекати місяці на якийсь висновок,

– сказала Кравчук.

Довідка. 10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт про олігархів Венеційській комісії. Його повинні оцінити та перевірити на порушення Конституції України зокрема.

Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" відповіла на критику щодо закону. Вона пояснила, що єдиний орган в Україні, який визначає конституційний закон чи ні – це Конституційний Суд.

"Це (конституційність – 24 канал) можна визначити тільки після його прийняття, у разі того, якщо 45 нардепів подадуть в КСУ відповідну заяву. Але мені хотілося б подивитись на цих народних депутатів, які фактично захищатимуть права олігархів", – сказала Євгенія Кравчук.

Кравчук про закон щодо олігархів: дивіться відео

Закон про олігархів: коротко