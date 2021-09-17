Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В то же время она анонсировала заседание фракции состоится вечером 20 сентября.
Обратите внимание Вениславский уверен, что Венецианская комиссия не заблокирует закон об олигархах
Сейчас на повестке дня – обсуждение законопроектов, в частности, что изменится со второго чтения в законе об олигархах.
Евгения Кравчук отметила, что заключение Венецианской комиссии касается редакции первого чтения, то есть варианта без учтенных правок комитета. Так что вряд ли вывод подготовят быстро.
Кравчук: ждать месяц вывод не будем
Вывод Венецианской комиссии, по словам народного депутата, не является обязательным для исполнения – это рекомендация, к которой "могут прислушаться, а могут не прислушаться".
Наша основная позиция – мы не будем затягивать с рассмотрением законопроекта. Ждать месяц какое-то заключение,
– сказала Кравчук.
В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" пояснила, что единственный орган в Украине, который определяет конституционный закон или нет – это Конституционный Суд.
"Это можно определить только после его принятия, в случае того, если 45 нардепов подадут в КСУ соответствующее заявление. Но мне хотелось бы посмотреть на этих народных депутатов, которые фактически будут защищать права олигархов", – сказала Евгения Кравчук.
Кравчук о законе об олигархах: смотрите видео
Закон об олигархах: коротко
- 1 июля Верховная Рада приняла законопроект по олигархам, в первом чтении его поддержали 275 нардепов. Проект закона предусматривает создание в Украине реестра олигархов.
- В то же время будет решать, кого вносить в соответствующий реестр, Совет национальной безопасности и обороны.
- После критики законопроекта уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой, которая заявила, что документ "нарушает ряд законов о правах людей" – его отправили на рассмотрение Венецианской комиссии.