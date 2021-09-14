Депутат от "Слуги народа" убеждает, что решение не станет основанием для отсрочки принятия законопроекта.

К теме Законопроект об олигархах проверит Венецианская комиссия: Разумков направил его

Мы рассмотрим законопроект во втором чтении как только профильный комитет согласует документ и рекомендует ВР включить его в повестку дня,

– отметил Вениславский.

Есть много правок к законопроекту

По словам политика, в законопроект внесли немалое количество правок. Часть из них носит технический характер или призвана заблокировать принятие документа. Под техническими правками "слуга" подразумевает перестановку слов местами или уточнение отдельных положений. Кроме того, есть много правок, которыми предлагают изъять из закона понятие "конечный бенефициарный владелец".

"Но каким образом мы будем устанавливать, как тот или иной человек контролирует деятельность того или иного субъекта хозяйствования? Такие правки, на мой взгляд, имеют целью сломать сам закон. Мы их будем отклонять", – подчеркнул Вениславский.

"Законодательный спам"

Некоторые правки чиновник назвал законодательным спамом. По словам Вениславского, они поступают от депутатов, которых неофициально связывают с определенными олигархами. Однако несмотря на это, политик уверен, что голоса для принятия этого закона во втором чтении найдут.

Что известно о законе относительно олигархов