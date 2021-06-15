Завдяки "Голосу" антимовний законопроєкт на порядку денному Ради: нардепи кажуть, що випадково

Завдяки голосам нардепів від "Голосу" законопроєкти про відтермінування положення мовного закону, які стосуються обов'язкового показу фільмів на телебаченні українською, внесли до порядку денного сесії Верховної Ради. Парламентарі заявили, що відкликають свої голоси.

Нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович повідомив, що завдяки 5 голосам партії "Голос" русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.

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Завдяки "Голосу" антимовний законопроєкт – на порядку денному

Друзі з "Голосу" – Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук – ваші голоси стали вирішальними. Вам теж "какая разніца",

– написав В'ятрович.

Водночас у самій партії вже надумали відкликати свої голоси.

"Голос" хоче забрати свої голоси назад

У політсилі "Голос" повідомили, що відкликають свої голоси за включення до порядку денного законопроєктів 5554, 5554-1 про застосування закону про мову в кіно.

Депутати фракції "Голос" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроєкту 5554 про російську мову в кіно. Дане голосування було помилкою,

– наголосили у партії.

У "Голосі" також додали, що законопроєкти з'явились в останній момент. Мовляв, серед 29 документів був і контроверсійний 5554.

"Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону та інші законопроєкти "Голосу", – виправдалися у партії.

Тепер там вважають, що найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроєкт 5554, всі інші закони включити в порядок денний. Рішення партія називає прийнятим з порушенням регламенту.

У політсилі також додали, що "Голос" не підтримає жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову. "Ми категорично не сприймаємо будь-які спроби наступу на українську мову", – наголосили нардепи. Партія запевняє, що підтримує українську всюди в кіно, на телебаченні, в обслуговуванні, навчанні тощо.

Мені соромно, прошу вибачення, – Железняк

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк в коментарі 24 каналу пояснив, що йому соромно за таку ситуацію, тому просить вибачення. Водночас додав, що на проходження законів це не вплине.

"Спершу, я хочу вибачитись. Бо справді було 29 законів, а в цьому переліку вони з'явився ввечері... Фракція "Голос" категорично проти, я був людиною, яка була в залі і приймала закон про мову. Я категорично проти, це моя особиста позиція, тому всі вже написали заяву про відкликання голосів. Тепер вже наш обов'язок доєднатись до того, щоб ці закони ніколи не були прийняті", – заявив він.

Це спричино певні погані трактування, за які мені особисто, як керівнику фракції, соромно. Бо так справді це була моя відповідальність,

– наголосив Железняк.

Спроби відтермінувати обов'язкове українське кіноозвучення

Раніше представники "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук запропонували відтермінувати набуття чинності частини статті, яка передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна.

Нардепи просять впровадити її через 2 місяці після завершення в Україні карантину.

У статті 23 закону мовиться, що "фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсю­джуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, зокрема шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі,