Благодаря "Голосу" антиязыковой законопроект на повестке дня Рады: нардепы говорят, что случайно

Благодаря голосам нардепов от "Голоса" законопроекты об отсрочке положения языкового закона, которые касаются обязательного показа фильмов на телевидении на украинском, внесли в повестку дня сессии Верховной Рады. Парламентарии заявили, что отзывают свои голоса.
Нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович сообщил, что благодаря 5 голосам партии "Голос" русификационные законопроекты 5554 и 5554-1 включили в повестку дня сессии.
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Благодаря "Голосу" антиязыковой законопроект – на повестке дня
Друзья из "Голоса" Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кира Рудык, Роман Костенко, Андрей Осадчук – ваши голоса стали решающими. Вам тоже "какая разница",
– написал Вятрович.
В то же время в самой партии уже надумали отозвать свои голоса.
"Голос" хочет забрать свои голоса обратно
В партии "Голос" сообщили, что отзывают свои голоса за включение в повестку дня законопроектов 5554, 5554-1 о применении закона о языке в кино.
Депутаты фракции "Голос" Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта 5554 о русском языке в кино. Данное голосование было ошибкой,
– подчеркнули в партии.
В "Голосе" также добавили, что законопроекты появились в последний момент. Мол, среди 29 документов был и контроверсионный 5554.
"Это постановление о включении в повестку дня. Кроме этого позорного закона, там есть другие важные изменения. Например, закон о территориальной обороне и другие законопроекты "Голоса", – оправдались в партии.
Теперь там считают, что лучшим вариантом было бы провалить постановление, а после этого, изъяв законопроект 5554, все другие законы включить в повестку дня. Решение партия называет принятым с нарушением регламента.
В политсиле также добавили, что "Голос" не поддержит никаких инициатив, призванных поставить под сомнение законы об украинском языке. "Мы категорически не воспринимаем любые попытки наступления на украинский язык", – подчеркнули там. Партия уверяет, что поддерживает украинский везде: в кино, на телевидении, в обслуживании, учебе и тому подобное.
Попытки отсрочить обязательное украинское кіноозвучення
- Ранее представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук предложили отсрочить вступление в силу части статьи, которая предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный.
- Нардепы просят внедрить ее через 2 месяца после завершения в Украине карантина.