Нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович сообщил, что благодаря 5 голосам партии "Голос" русификационные законопроекты 5554 и 5554-1 включили в повестку дня сессии.

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Благодаря "Голосу" антиязыковой законопроект – на повестке дня

Друзья из "Голоса" Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кира Рудык, Роман Костенко, Андрей Осадчук – ваши голоса стали решающими. Вам тоже "какая разница",

– написал Вятрович.

В то же время в самой партии уже надумали отозвать свои голоса.

"Голос" хочет забрать свои голоса обратно

В партии "Голос" сообщили, что отзывают свои голоса за включение в повестку дня законопроектов 5554, 5554-1 о применении закона о языке в кино.

Депутаты фракции "Голос" Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта 5554 о русском языке в кино. Данное голосование было ошибкой,

– подчеркнули в партии.

В "Голосе" также добавили, что законопроекты появились в последний момент. Мол, среди 29 документов был и контроверсионный 5554.

"Это постановление о включении в повестку дня. Кроме этого позорного закона, там есть другие важные изменения. Например, закон о территориальной обороне и другие законопроекты "Голоса", – оправдались в партии.

Теперь там считают, что лучшим вариантом было бы провалить постановление, а после этого, изъяв законопроект 5554, все другие законы включить в повестку дня. Решение партия называет принятым с нарушением регламента.

В политсиле также добавили, что "Голос" не поддержит никаких инициатив, призванных поставить под сомнение законы об украинском языке. "Мы категорически не воспринимаем любые попытки наступления на украинский язык", – подчеркнули там. Партия уверяет, что поддерживает украинский везде: в кино, на телевидении, в обслуживании, учебе и тому подобное.

Попытки отсрочить обязательное украинское кіноозвучення

Ранее представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук предложили отсрочить вступление в силу части статьи, которая предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный.

Нардепы просят внедрить ее через 2 месяца после завершения в Украине карантина.

Справка. В статье 23 закона говорится ,что "фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненным на государственном языке, в частности путем дублирования или озвучивания. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме".