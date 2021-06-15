Нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович повідомив, що завдяки 5 голосам партії "Голос" русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.

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Завдяки "Голосу" антимовний законопроєкт – на порядку денному

Друзі з "Голосу" – Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук – ваші голоси стали вирішальними. Вам теж "какая разніца",

– написав В'ятрович.

Водночас у самій партії вже надумали відкликати свої голоси.

"Голос" хоче забрати свої голоси назад

У політсилі "Голос" повідомили, що відкликають свої голоси за включення до порядку денного законопроєктів 5554, 5554-1 про застосування закону про мову в кіно.

Депутати фракції "Голос" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроєкту 5554 про російську мову в кіно. Дане голосування було помилкою,

– наголосили у партії.

У "Голосі" також додали, що законопроєкти з'явились в останній момент. Мовляв, серед 29 документів був і контроверсійний 5554.

"Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону та інші законопроєкти "Голосу", – виправдалися у партії.

Тепер там вважають, що найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроєкт 5554, всі інші закони включити в порядок денний. Рішення партія називає прийнятим з порушенням регламенту.

У політсилі також додали, що "Голос" не підтримає жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову. "Ми категорично не сприймаємо будь-які спроби наступу на українську мову", – наголосили нардепи. Партія запевняє, що підтримує українську всюди в кіно, на телебаченні, в обслуговуванні, навчанні тощо.

Мені соромно, прошу вибачення, – Железняк

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк в коментарі 24 каналу пояснив, що йому соромно за таку ситуацію, тому просить вибачення. Водночас додав, що на проходження законів це не вплине.

"Спершу, я хочу вибачитись. Бо справді було 29 законів, а в цьому переліку вони з'явився ввечері... Фракція "Голос" категорично проти, я був людиною, яка була в залі і приймала закон про мову. Я категорично проти, це моя особиста позиція, тому всі вже написали заяву про відкликання голосів. Тепер вже наш обов'язок доєднатись до того, щоб ці закони ніколи не були прийняті", – заявив він.

Це спричино певні погані трактування, за які мені особисто, як керівнику фракції, соромно. Бо так справді це була моя відповідальність,

– наголосив Железняк.

Спроби відтермінувати обов'язкове українське кіноозвучення

Раніше представники "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук запропонували відтермінувати набуття чинності частини статті, яка передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна.

Нардепи просять впровадити її через 2 місяці після завершення в Україні карантину.

Довідка. У статті 23 закону мовиться, що "фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсю­джуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, зокрема шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі".