"Переможна стратегія": у США склали рекомендації для адміністрації Трампа щодо припинення війни

Група міжнародних експертів склала політичні рекомендації для адміністрації Сполучених Штатів щодо припинення війни. Стратегія вимагає безпеки та можливого членства України в НАТО та ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський аналітичний центр "Атлантична рада" – Atlantic Council.

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Що передбачає "переможна стратегія"

Ці політичні рекомендації відображають дискусію між експертами зі США, Великої Британії, України, країн-членів ЄС та Росії, яка пройшла в Мічиганському університеті 2 – 3 грудня.

В Атлантичні раді заявили, що Росія, підтримувана Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, залишається загрозою, з якою США та Європа повинні боротися силою й рішучістю. Якщо не зупинити зловмисні дії агресора, зокрема, повномасштабну війну проти України, це завдасть шкоди політичним, військовим та економічним інтересам Сполучених Штатів у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Президент Дональд Трамп має можливість провести більш ефективну кампанію тиску на Росію і домогтися припинення війни. Це завадить Росії та її союзникам і зменшить шанси на Третю світову війну,

– йдеться в преамбулі.

Переможна стратегія вимагає безпеки та можливого членства України в НАТО та ЄС.

Україна чітко заявила про свою готовність приєднатися до переговорів щодо припинення війни, у той час, як високопосадовці російського уряду відкинули пропозиції щодо переговорів про мирне врегулювання,

– наголосили експерти.

Також зазначили, що інтереси США будуть просуватися вперед, "якщо Україна залишиться вільною і суверенною, а Росія зазнає поразки у своїй агресивній війні і буде стримуватися в майбутньому".

У самих рекомендаціях для наступної адміністрації США зазначили:

якнайшвидше припинення вогню на існуючих лініях бойового зіткнення, що зараз існують, може призупинити війну високої інтенсивності. Однак, має бути пов'язане з забезпеченням безпеки України. Припинення вогню повинно забезпечуватися військами на місцях. За підтримки Сполучених Штатів, європейські члени НАТО мають очолити ці зусилляю

Оборонні гарантії стануть передумовою довготривалого припинення війни.

Подальше членство в НАТО є оптимальним способом забезпечення суверенітету й безпеки України. Питання вступу України до НАТО не повинно бути предметом переговорів з Росією, а має бути врегульоване між США, їхніми союзниками по НАТО та Україною,

– наголосили експерти.

Захист України з боку Альянсу може бути побудована на основі її ресурсів, бойового духу, передових військових технологій і загартованої в боях армії. Експерти зазначили, що ця армія є "найпотужнішою в Європі за межами Росії", але все одно потребуватиме посилення за рахунок зовнішньої підтримки. Також зазначили, що зростаючі можливості європейських збройних сил можуть забезпечити додаткову підтримку, необхідну українцям для стримування майбутньої війни. Важливе значення для цього матиме озброєння США.

Водночас експерти зазначили, як у випадку з Західною Німеччиною, що вступила до НАТО в 1955 році, оборонні гарантії Альянсу будуть поширюватися тільки на ту частину території, яка перебуває під контролем українського уряду.

Сполучені Штати повинні відкинути вимогу Росії про примусовий нейтралітет і фактичне роззброєння України. США та Європа не повинні визнавати претензії Росії на українську територію і відкидати будь-яку зміну кордонів силою – як це було зроблено в доктрині Стімсона 1932 року (Маньчжурія), Декларації Веллеса 1940 року (країни Балтії) та Декларації Помпео 2018 року (Крим),

– зазначили експерти.

Водночас зазначили, як член НАТО, Україна має взяти на себе зобов'язання відновити територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів мирним і дипломатичним шляхом. До вступу міжнародні партнери мають зробити додаткові кроки для інтеграції України в Альянс. Зокрема, запропонувавши постійне місце в Північноатлантичній раді. Окрім того, українському генералу – місце у Військовому комітеті.

Європа повинна робити більше для безпеки України та своєї власної. США та країни-члени ЄС мають посилити спільну діяльність та інвестиції у свою оборонну промисловість.

США та союзникам необхідна нова політика стримування Росії. Зокрема, збереження заморожених російських суверенних активів і обмежень на технології. Важлива обережність у скасуванні санкцій. Також не повинно бути повернення до залежності від енергетичних та інших ресурсів агресора. Члени НАТО мають бути готовими посилити економічний тиск і змусити Росію заплатити ціну, якщо вона знову порушить умови припинення вогню.

"Описані тут дії, які можуть отримати необхідну підтримку української громадськості, принесуть мир в Європу, сприятимуть безпеці і процвітанню США та їхніх союзників, забезпечать стримування потенційних агресорів і відновлять американське глобальне лідерство, – це чітка стратегія, що виграє", – переконані експерти.