"Победная стратегия": в США составили рекомендации для администрации Трампа по прекращению войны

Группа международных экспертов составила политические рекомендации для администрации Соединенных Штатов по прекращению войны. Стратегия требует безопасности и возможного членства Украины в НАТО и ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр "Атлантический совет" – Atlantic Council.

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Что предусматривает "победная стратегия"

Эти политические рекомендации отражают дискуссию между экспертами из США, Великобритании, Украины, стран-членов ЕС и России, которая прошла в Мичиганском университете 2 – 3 декабря.

В Атлантическом совете заявили, что Россия, поддерживаемая Северной Кореей, Ираном и Китаем, остаётся угрозой, с которой США и Европа должны бороться силой и решимостью. Если не остановить злонамеренные действия агрессора, в частности, полномасштабную войну против Украины, это нанесет ущерб политическим, военным и экономическим интересам Соединенных Штатов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Президент Дональд Трамп имеет возможность провести более эффективную кампанию давления на Россию и добиться прекращения войны. Это помешает России и ее союзникам и уменьшит шансы на Третью мировую войну,

– говорится в преамбуле.

Победная стратегия требует безопасности и возможного членства Украины в НАТО и ЕС.

Украина четко заявила о своей готовности присоединиться к переговорам о прекращении войны, в то время как чиновники российского правительства отвергли предложения о переговорах о мирном урегулировании,

– отметили эксперты.

Также отметили, что интересы США будут продвигаться вперед, "если Украина останется свободной и суверенной, а Россия потерпит поражение в своей агрессивной войне и будет сдерживаться в будущем".

В самих рекомендациях для следующей администрации США отметили:

скорейшее прекращение огня на существующих линиях боевого столкновения, что сейчас существуют, может приостановить войну высокой интенсивности. Однако должно быть связано с обеспечением безопасности Украины. Прекращение огня должно обеспечиваться войсками на местах. При поддержке Соединенных Штатов, европейские члены НАТО должны возглавить эти усилия.

Оборонительные гарантии станут предпосылкой долговременного прекращения войны.

Дальнейшее членство в НАТО является оптимальным способом обеспечения суверенитета и безопасности Украины. Вопрос вступления Украины в НАТО не должен быть предметом переговоров с Россией, а должен быть урегулирован между США, их союзниками по НАТО и Украиной,

– подчеркнули эксперты.

Защита Украины со стороны Альянса может быть построена на основе ее ресурсов, боевого духа, передовых военных технологий и закаленной в боях армии. Эксперты отметили, что эта армия является "самой мощной в Европе за пределами России", но все равно будет нуждаться в усилении за счет внешней поддержки. Также отметили, что растущие возможности европейских вооруженных сил могут обеспечить дополнительную поддержку, необходимую украинцам для сдерживания будущей войны. Важное значение для этого будет иметь вооружение США.

В то же время эксперты отметили, как в случае с Западной Германией, вступившей в НАТО в 1955 году, оборонные гарантии Альянса будут распространяться только на ту часть территории, которая находится под контролем украинского правительства.

Соединенные Штаты должны отвергнуть требование России о принудительном нейтралитете и фактическом разоружении Украины. США и Европа не должны признавать претензии России на украинскую территорию и отвергать любое изменение границ силой – как это было сделано в доктрине Стимсона 1932 года (Маньчжурия), Декларации Веллеса 1940 года (страны Балтии) и Декларации Помпео 2018 года (Крым),

– отметили эксперты.

В то же время добавили, как член НАТО, Украина должна взять на себя обязательства восстановить территориальную целостность в пределах международно признанных границ мирным и дипломатическим путем. До вступления международные партнеры должны сделать дополнительные шаги для интеграции Украины в Альянс. В частности, предложив постоянное место в Североатлантическом совете. Кроме того, украинскому генералу – место в Военном комитете.

Европа должна делать больше для безопасности Украины и своей собственной. США и страны-члены ЕС должны усилить совместную деятельность и инвестиции в свою оборонную промышленность.

США и союзникам необходима новая политика сдерживания России. В частности, сохранение замороженных российских суверенных активов и ограничений на технологии. Важна осторожность в отмене санкций. Также не должно быть возвращения к зависимости от энергетических и других ресурсов агрессора. Члены НАТО должны быть готовы усилить экономическое давление и заставить Россию заплатить цену, если она снова нарушит условия прекращения огня.

"Описанные здесь действия, которые могут получить необходимую поддержку украинской общественности, принесут мир в Европу, будут способствовать безопасности и процветанию США и их союзников, обеспечат сдерживание потенциальных агрессоров и восстановят американское глобальное лидерство, – это четкая стратегия, что выиграет", – убеждены эксперты.