Заява посла змусила Китай виправдовуватися: це матиме позитивні наслідки для України

Посол КНР у Франції Лу Шей заявив, що колишні республіки СРСР начебто "не мають ефективного статусу в міжнародному праві". Та це був його дипломатичний провал.

Про це 24 Каналу заявила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, китайський посол дуже нервував під час цього інтерв'ю.

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"І французька в кінці йому давалася дуже складно. Але взагалі, це суті не змінює. На мою думку, Лу Шей підставив усю дипломатичну службу, яка в Китаї взагалі є така дуже дисциплінована", – заявила вона.

Голод зазначила, що ця служба КНР не допускає вольностей і слідує єдиній політиці партії.

"Свідомо до цього вдався Лу Шей чи ні – ми не дізнаємося. Але очевидно, що Китай випробує відносини з ЄС по-новому. І випробуючи кожного лідера країн ЄС", – переконана голова правління Української асоціації китаєзнавців.

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Позитивні наслідки для України

Тому такий провал у Франції – удвічі болючіше. Однак, Голод вважає, що ця ситуація для України має певний зиск.

"Адже Китай має виправдовуватися перед нами, бо дипломат китайський зачепив принципове для КНР питання – територіальної цілісності та статуту ООН, які прописані в китайському так званому "мирному плані", – наголосила вона.

До того ж Китай позиціює себе як "миротворця" в Україні.

Тому така ситуація стане приводом розмови Сі Цзіньпіна з нашим президентом. І це відбудеться якомога швидше. Ви навіть не можете собі уявити, як швидко,

– припустила Віта Голод.

Тим часом повідомляють, що Президент України Володимир Зеленський вже поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпінем.

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