Заявление посла заставило Китай оправдываться: это будет иметь положительные последствия для Украины

Посол КНР во Франции Лу Шэй заявил, что бывшие республики СССР якобы "не имеют эффективного статуса в международном праве". Это был его дипломатический провал.

Об этом 24 Каналу заявила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее словам, китайский посол очень нервничал во время этого интервью.

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"И французский в конце ему давался очень сложно. Но вообще, это сути не меняет. По моему мнению, Лу Шэй подставил всю дипломатическую службу, которая в Китае вообще такая очень дисциплинированная", – заявила она.

Голод отметила, что эта служба КНР не допускает вольности и следует единой политике партии.

"Сознательно к этому прибег Лу Шэй или нет – мы не узнаем. Но очевидно, что Китай испытывает отношения с ЕС по-новому. И испытывая каждого лидера стран ЕС", – убеждена председатель правления Украинской ассоциации китаеведов.

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Позитивные последствия для Украины

Поэтому такой провал во Франции – вдвое болезненнее. Однако Голод считает, что эта ситуация для Украины имеет определенную выгоду.

"Ведь Китай должен оправдываться перед нами, потому что дипломат китайский затронул принципиальный для КНР вопрос – территориальную целостность и устав ООН, которые прописаны в китайском так называемом "мирном плане", – подчеркнула она.

К тому же Китай позиционирует себя как "миротворца" в Украине.

Поэтому такая ситуация станет поводом для разговора Си Цзиньпина с нашим президентом. И это произойдет как можно скорее. Вы даже не можете себе представить, как быстро,

– допустила Вита Голод.

Тем временем сообщают, что Президент Украины Владимир Зеленский уже поговорил с президентом Китая Си Цзиньпинем.

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