Китай быстро отреагировал на жесткую реакцию Европы, вызванную заявлением Лу Шея, поставившего под сомнение независимость бывших советских республик.

Смотрите также Китайский выстрел в ногу: как Пекин двумя заявлениями разрушил свои старания рассорить ЕС и США

Ремарки Лу Шея повторяют риторику Путина

В заявлении посольства Китая в Париже говорится, что Лу выразил "личную точку зрения", которую не следует "чрезмерно интерпретировать". Посольство четко подтвердило уважение суверенитета бывших советских республик, добавив, что его позиция является "последовательной и четкой".

Однако, как пишет Bloomberg, заявление посла нанесло ущерб Китаю. Ремарки Лу Шея фактически повторили взгляд российского лидера Владимира Путина на Украину и другие страны, некогда входившие в состав Советского Союза.

Высказывания посла подорвали усилия Си, направленные на то, чтобы изобразить Китай как нейтральную сторону, которая поможет положить конец войне, начавшейся в феврале 2022 года.

Издание напоминает заявление главы МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса, сказавшего, что заявление посла объясняет, почему Запад не доверяет Китаю как посреднику между Украиной и Россией.

Кроме того, Эстония и Латвия, также десятилетиями страдавшие от жестокого правления Советского Союза, вызвали китайских дипломатов в свои столицы для объяснений.

Доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг сказал, что заявление китайского посла и реакция, которое впоследствии представили в Пекине, "было что-то вроде автогола".

"Этот инцидент свидетельствует о напряженности в китайской внешней политике", – сказал Чонг. Также этот инцидент усилил обеспокоенность инвесторов по поводу геополитических рисков.

Для Си неосторожные высказывания Лу стали еще одной неудачей, поскольку он стремится восстановить имидж Китая на мировой арене после трех лет изоляции, вызванной вспышкой COVID-19,

– говорится в статье Bloomberg.

Где Китай не потеряет авторитет

Этот инцидент частично демонстрирует борьбу Китая за баланс между более упорной дипломатией и необходимостью демонстрировать мягкую силу, особенно на фоне падения репутации страны.

Хотя Китай, похоже, признал эту проблему и в последнее время пытается быть любезнее, вспышки гнева со стороны дипломатов все еще происходят достаточно регулярно.

В то же время этот эпизод, по данным Bloomberg, вряд ли нанесет Китаю больший ущерб в частях Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Инцидент может быстро забыться в некоторых меньших странах Европы, считает Нил Томас, научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества при Азиатском институте политики.