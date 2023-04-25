На сайте посольства заявили, что слова Лу Шэя являются его личным мнением. Там уточнили, что эту позицию не поддерживает официальный Китай.
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Как отреагировали на слова посла в посольстве
Замечание посла Лу Шэя по вопросу Украины не является заявлением о политике, а выражением личных взглядов во время телевизионных дебатов. Их не следует чрезмерно интерпретировать. Позиция Китая по этим вопросам не изменилась,
– говорится в сообщении.
В посольстве Китая во Франции напомнили, что после распада советского союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами.
"Китайская сторона уважает статус суверенных стран после распада Советского Союза", – уточнили в посольстве.
Там также добавили, что "позиция Китая по украинскому вопросу является постоянной и четкой". Посольство заверило, что КНР готова внести свой вклад "в политическое урегулирование украинского кризиса".
Скандал после заявления посла КНР во Франции
- 21 апреля посол Китая во Франции во время интервью французскому телеканалу LCI заявил, что якобы бывшие советские республики, которой считается и Украина, "не имеют эффективного статуса в международном праве".
- Также Лу Шэя спросили, считает ли он Крым неотъемлемой частью Украины. На это посол ответил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему". Также он сказал, что "это не так просто", и Крым "сначала был российским".
- После этого Евросоюз призвал Францию признать посла Китая персоной нон грата. Письмо по этому поводу подписали 80 европейских депутатов. Париж заявил о "полной солидарности" с суверенными странами бывшего СССР.
- У Зеленского заявили, что "все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус". Советник глава Офиса Президента отметил, что на самом деле только Россия обманным путем заняла место в Совбезе ООН. Советник Ермака посоветовал послу, если он "хочет быть великим политическим игроком – пусть не пересказывает пропаганду российских аутсайдеров".
- Представитель МИД Мао Нин заявила, что Китай уважает суверенитет бывших советских республик.