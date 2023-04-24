В этом заверила спикер МИД Мао Нин в понедельник, 24 апреля. Похоже, что возмущение мирового сообщества в отношении неоднозначных заявлений посла Лу Шайе, все-таки дало свой результат.

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Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза,

– заявила Мао Нин.

Спикер заверила, что КНР "уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН".

"После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами", – подчеркнула представитель китайского ведомства.

И добавила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию КНР по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и соответствующими странами".

Китай удалил стенограмму интервью посла

Кроме того, посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе, полную версию которого первоначально опубликовало на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat. На официальном сайте дипведомства его нет.

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