В этом заверила спикер МИД Мао Нин в понедельник, 24 апреля. Похоже, что возмущение мирового сообщества в отношении неоднозначных заявлений посла Лу Шайе, все-таки дало свой результат.
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Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза,
– заявила Мао Нин.
Спикер заверила, что КНР "уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН".
"После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами", – подчеркнула представитель китайского ведомства.
И добавила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию КНР по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и соответствующими странами".
Китай удалил стенограмму интервью посла
Кроме того, посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе, полную версию которого первоначально опубликовало на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat. На официальном сайте дипведомства его нет.
Скандальное заявление китайского посла: главное
- Лу Шайе сказал, что страны бывшего СССР якобы "не имеют действующего статуса в международном праве", а позицию по оккупированному Крыму не смог четко объяснить, вместо этого отметил, что это "зависит от того, как смотреть на вопросы", а полуостров "сначала был русским".
- После этих заявлений китайского посла лидеры стран Балтии и Украина раскритиковали представителя Китая и требовали объяснений.
- Франция заявила о "полной солидарности" с суверенными странами бывшего СССР, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла.