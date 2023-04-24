У цьому запевнила речниця МЗС Мао Нін в понеділок, 24 квітня. Схоже, що обурення світової спільноти щодо неоднозначних заяв посла Лу Шає, таки дало свій результат.

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Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу,

– заявила Мао Нін.

Речниця запевнила, що КНР "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН".

"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – наголосила представниця китайського відомства.

Та додала, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і "сіють розбрат" у відносинах між "Китаєм і відповідними країнами".

Китай видалив стенограму інтерв'ю посла

Крім того, посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шає, повну версію якого спочатку опублікувало китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat. На офіційному сайті дипвідомства його немає.

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