Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю, в якому його посол поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу, що викликало гнів у Європі. Про це пише Bloomberg.
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Коли видалили інтерв'ю
Як пише видання, спочатку посольство опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайє китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat у понеділок вранці.
Однак до полудня за пекінським часом стенограму було видалено, а посилання вказували, що вміст "видалено автором". Інтерв'ю відсутнє на офіційному сайті посольства.
Китай не поділяє заяву посла
Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на регулярному брифінгу для ЗМІ у понеділок, що її зауваження відображають офіційну позицію уряду Китаю.
"Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй", – заявила вона у відповідь на питання, чи відповідає позиція посла офіційної позиції Китаю.
Нагадаємо, що спочатку ЗМІ трактували заяви китайських представників як те, що вони нібито підтримують позицію Лу Шайє, але потім журналісти заявили, що трактували їх слова помилково.
Що відомо про скандальні слова посла Китаю
- Посол Китаю у Франції Лу Шайє 21 квітня відзначився сумнівною заявою. Він сказав, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві.
- Та це ще не все, Шайє також заявив, що питання приналежності Криму "неоднозначне".
- Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю через заяву китайського дипломата у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн.
- Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс також відповів на скандальні заяви посла Китаю у Франції щодо "російського Криму" і статусу пострадянських держав у міжнародному праві.
- Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.