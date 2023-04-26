Об этом 24 Каналу заявила председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее словам, китайский посол очень нервничал во время этого интервью.
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"И французский в конце ему давался очень сложно. Но вообще, это сути не меняет. По моему мнению, Лу Шэй подставил всю дипломатическую службу, которая в Китае вообще такая очень дисциплинированная", – заявила она.
Голод отметила, что эта служба КНР не допускает вольности и следует единой политике партии.
"Сознательно к этому прибег Лу Шэй или нет – мы не узнаем. Но очевидно, что Китай испытывает отношения с ЕС по-новому. И испытывая каждого лидера стран ЕС", – убеждена председатель правления Украинской ассоциации китаеведов.
Что известно о провокационном заявлении посла КНР во Франции: смотрите видео
Позитивные последствия для Украины
Поэтому такой провал во Франции – вдвое болезненнее. Однако Голод считает, что эта ситуация для Украины имеет определенную выгоду.
"Ведь Китай должен оправдываться перед нами, потому что дипломат китайский затронул принципиальный для КНР вопрос – территориальную целостность и устав ООН, которые прописаны в китайском так называемом "мирном плане", – подчеркнула она.
К тому же Китай позиционирует себя как "миротворца" в Украине.
Поэтому такая ситуация станет поводом для разговора Си Цзиньпина с нашим президентом. И это произойдет как можно скорее. Вы даже не можете себе представить, как быстро,
– допустила Вита Голод.
Тем временем сообщают, что Президент Украины Владимир Зеленский уже поговорил с президентом Китая Си Цзиньпинем.
Сомнительное заявление посла КНР во Франции: что известно
- Лу Шэй в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что бывшие республики Советского Союза якобы "не обладают эффективным статусом в международном праве". Также посол Китая отметил, что вопрос о принадлежности Крымского полуострова якобы "неоднозначен".
- На заявление отреагировали в других странах. Так МИД Эстонии вызвал посла КНР из-за заявления китайского дипломата. А министр иностранных дел Литвы сказал, что из-за таких заявлений государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны России против Украины.
- В посольстве КНР во Франции отметили, что это не является заявлением о политике, а выражение "личных взглядов" посла Китая. А позиция КНР, мол, по этому поводу не изменилась.
- Ответили на заявление китайского дипломата и в Офисе Президента Украины. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "у всех постсоветских стран есть четкий суверенный статус, кроме России".