Про це 24 Каналу заявила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, китайський посол дуже нервував під час цього інтерв'ю.
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"І французька в кінці йому давалася дуже складно. Але взагалі, це суті не змінює. На мою думку, Лу Шей підставив усю дипломатичну службу, яка в Китаї взагалі є така дуже дисциплінована", – заявила вона.
Голод зазначила, що ця служба КНР не допускає вольностей і слідує єдиній політиці партії.
"Свідомо до цього вдався Лу Шей чи ні – ми не дізнаємося. Але очевидно, що Китай випробує відносини з ЄС по-новому. І випробуючи кожного лідера країн ЄС", – переконана голова правління Української асоціації китаєзнавців.
Що відомо про провокативну заяву посла КНР у Франції: дивіться відео
Позитивні наслідки для України
Тому такий провал у Франції – удвічі болючіше. Однак, Голод вважає, що ця ситуація для України має певний зиск.
"Адже Китай має виправдовуватися перед нами, бо дипломат китайський зачепив принципове для КНР питання – територіальної цілісності та статуту ООН, які прописані в китайському так званому "мирному плані", – наголосила вона.
До того ж Китай позиціює себе як "миротворця" в Україні.
Тому така ситуація стане приводом розмови Сі Цзіньпіна з нашим президентом. І це відбудеться якомога швидше. Ви навіть не можете собі уявити, як швидко,
– припустила Віта Голод.
Тим часом повідомляють, що Президент України Володимир Зеленський вже поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпінем.
Сумнівна заява посла КНР у Франції: що відомо
- Лу Шей в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив, що колишні республіки Радянського Союзу нібито "не мають ефективного статусу в міжнародному праві". Також посол Китаю зазначив, що питання щодо приналежності Кримського півострова начебто "неоднозначне".
- На заяву відреагували в інших країнах. Так МЗС Естонії викликало посла КНР через заяву китайського дипломата. А міністр закордонних справ Литви сказав, що через такі заяви держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни Росії проти України.
- У посольстві КНР у Франції зауважили, що це не є заявою про політику, а вираження "особистих поглядів" посла Китаю. А позиція КНР, мовляв, щодо цього не змінилася.
- Відповіли на заяву китайського дипломата й в Офісі Президента України. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, окрім Росії".