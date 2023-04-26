Про це 24 Каналу заявила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, китайський посол дуже нервував під час цього інтерв'ю.

Дивіться також Гол у власні ворота: Bloomberg проаналізував, як скандал із послом підірвав політику Китаю

"І французька в кінці йому давалася дуже складно. Але взагалі, це суті не змінює. На мою думку, Лу Шей підставив усю дипломатичну службу, яка в Китаї взагалі є така дуже дисциплінована", – заявила вона.

Голод зазначила, що ця служба КНР не допускає вольностей і слідує єдиній політиці партії.

"Свідомо до цього вдався Лу Шей чи ні – ми не дізнаємося. Але очевидно, що Китай випробує відносини з ЄС по-новому. І випробуючи кожного лідера країн ЄС", – переконана голова правління Української асоціації китаєзнавців.

Що відомо про провокативну заяву посла КНР у Франції: дивіться відео

Позитивні наслідки для України

Тому такий провал у Франції – удвічі болючіше. Однак, Голод вважає, що ця ситуація для України має певний зиск.

"Адже Китай має виправдовуватися перед нами, бо дипломат китайський зачепив принципове для КНР питання – територіальної цілісності та статуту ООН, які прописані в китайському так званому "мирному плані", – наголосила вона.

До того ж Китай позиціює себе як "миротворця" в Україні.

Тому така ситуація стане приводом розмови Сі Цзіньпіна з нашим президентом. І це відбудеться якомога швидше. Ви навіть не можете собі уявити, як швидко,

– припустила Віта Голод.

Тим часом повідомляють, що Президент України Володимир Зеленський вже поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпінем.

Сумнівна заява посла КНР у Франції: що відомо