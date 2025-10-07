Меркель привела війну в Європу, – в ОП прокоментували скандальне інтерв'ю ексканцлерки
- Михайло Подоляк прокоментував інтерв'ю Ангели Меркель та заявив, що вона винна у заохоченні Росії до війни, критикуючи її дії під час перебування на посаді канцлера Німеччини.
- Радник голови ОПУ підкреслив, що Меркель не реагувала на агресії Росії проти Грузії та України так, як було потрібно, що сприяло зростанню впливу Росії в Європі.
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зробила скандальні заяви щодо війни в України. Зокрема, вона звинуватила Польщу і країни Балтії, згадала Мінські угоди та вплив пандемії на переговори з Росією.
Однак дії самої Ангели Меркель призвели до війни у Європі. Так в ефірі 24 Каналу прокоментував інтерв’ю ексканцлерки радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
"Меркель завжди адвокатувала Росію і привела війну в Європу. Треба просто правильно ставити акценти. Треба займатись періодом, коли Меркель була канцлером, до чого це все привело. І "Північні потоки", і ця нахабність Росії, і скасування третього енергопакета, і шалені доходи "Газпрому", – заявив він.
Як Меркель заохочувала Путіна?
Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Путін напав на Україну у 2014 році. А Меркель говорить про період 2020 – 2021 років. Тоді країни Балтії, Польща набагато глибше розуміли ті ризики, які несе Росія, що це мілітарна країна, яка буде занурюватись у глобальну війну, що й сталося у 2022 році.
У цей період вже не було про що розмовляти з російським диктатором. Потрібні були жорсткі санкції проти Росії. Натомість країна-агресорка мала можливість заробляти величезні гроші в Німеччині.
Путін напав на Україну у 2014 році. Далі була дивна позиція Німеччини, яка не дозволяла достатньо чітко Європі зафіксувати факт анексії та ввести максимальні санкції проти Росії. Навпаки – Росія з 2014 року продовжувала активно завойовувати європейський ринок,
– підкреслив посадовець.
Крім того, Росія напала на Грузію у 2008 році. Німеччина ніяк на це не реагувала. Навпаки – були заяви про те, що, напевно, були провокації з боку Грузії, і в такий спосіб Росія відповідала на них. Однак це територія Грузії, там, як і в Україні, немає російської спірної території. Окупаційна армія просто захоплює чужі території.
Мені здається, Німеччині було б бажано провести певну роботу аналітичного характеру, яку роль Меркель відігравала в заохоченні Путіна до війни. Можна було б поставити відповідні юридичні питання Меркель, яку роль вона відігравала у тому, що заохотила Росію до великої європейської війни,
– додав радник голови ОПУ.
За його словами, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія й Норвегія та інші прекрасно розуміють, що таке Росія. Адже зараз Путін веде війну проти всієї Європи.
Головне з інтерв'ю Меркель
Ангела Меркель зауважила, що коли у 2021 році вона зрозуміла, що Москва більше не ставиться серйозно до Мінських угод, то запропонувала створити новий формат для прямого діалогу ЄС із Путіним. Однак цю ініціативу не підтримали країни Балтії та Польща, побоюючись відсутності спільної політики щодо Росії. Згодом вона пішла з посади, а росіяни почали агресію. На її думку, відсутність прямих переговорів із Путіним призвела до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
В інтерв'ю Ангела Меркель висловилась про Мінські домовленості 2015 року, укладенню яких вона активно сприяла. За її словами, вони забезпечили певне "заспокоєння" до 2021 року, давши Україні час зміцнитися та перетворитися на "іншу країну".
Крім того, колишня канцлерка Німеччини вважає, що пандемія COVID-19 суттєво ускладнила переговори з Росією. За її словами, через страх Путіна перед вірусом особисті зустрічі стали неможливими, а формат відеоконференцій не дозволяв досягати результатів, тому саме пандемія стала "одним із ключових чинників" подальшого нападу на Україну.