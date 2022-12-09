Путіна "понесло" другий раз за війну, перший закінчився здачею Херсона, – Шейтельман

Владімір Путін після затишшя почав все частіше з'являється на публіці. У цьому політтехнолог зауважив цікаву деталь – коли минулого разу Путін так часто "виходив у світ" – окупанти втекли з Херсону. Тож, ймовірно, варто чекати нового відступу російської армії.

Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Путіна "понесло" і це не вперше за цю війну, а вдруге.

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Може готуватися черговий відхід росіян

За його словами, це другий раз, коли Путін вже 5 днів поспіль виходить на публіку. "В нього раніше вже був такий період під час цієї війни, а закінився він здачею Херсона", – зауважив він.

Тоді Путін так само почав щоденно виходити протягом певного часу і в результаті – вийшли після нього Шойгу з Суровікіним і сказали, що віддають Херсон, а Путін зник,

– заявив Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що тоді, коли росіяни відходили з Херсона, Путін теж погрожував ядерної зброєю. "Він тоді намагався в останній момент "розміняти" Херсон при відступі хоч на щось", – сказав експерт.

Політтехнолог пояснив, що у Путіна починається якась маніакальна стадія, схоже, перед черговим відступом. На його думку, це не випадково, йому (Путіну – 24 канал) стає тривожно, коли доводиться відступати, треба пояснюватися, тому він намагається використати останній шанс.

І зараз дуже схожа ситуація, тому, можливо, очікується і схоже рішення – чергове перегрупування чи "зворотній наступ". Адже ми знаємо від військових, що в принципі десь на Півдні ситуація для росіян дуже складна. Тож, це цілком можливі висновки,

– зазначив Шейтельман.

Дивтіься повне інтерв'ю з Михайлом Шейтельманом: відео 24 каналу



Путін збирається домовлятися з Україною

А щодо того, що говорить Путін – то, за словами політтехнолога, це стандартні речі, зокрема – що він буде щось захищати ядерною зброєю, хоча от Херсон чи Лиман він не став захищати, але казав, що це Росія.

"Взагалі у промові Путіна багато важливих та показових речей. Хоча про ядерну зброю – це чергова лякалка, вона не спрацює", – сказав Шейтельман.

Але, як зазначив політтехнолог, була велика новина про те, що Путін взагалі збирається домовлятися з Україною. "Але як і про що? Адже раніше він казав, що України взагалі не має бути, там наркомани захопили владу тощо", – додав він.

А тепер він збирається домовлятися. Як ми розуміємо, ці його слова, що треба враховувати реалії – це стандартне формулювання після "бавовни" на Кримському мосту. Але ці реалії щодня змінюються на нашу користь і Путіну доведеться це враховувати,

– підсумував Шейтельман.

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