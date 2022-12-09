Путина "понесло" второй раз за войну, первый закончился сдачей Херсона, – Шейтельман

Владимир Путин после затишья начал все чаще появляться на публике. В этом политтехнолог заметил интересную деталь – когда в прошлый раз Путин так часто "выходил в свет" – оккупанты сбежали из Херсона. Так что, вероятно, стоит ждать нового отступления русской армии.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Путина "понесло" и это не впервые за эту войну, а во второй раз.

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Может готовиться очередной уход россиян

По его словам, это второй раз, когда Путин уже пять дней подряд выходит на публику. "У него раньше уже был такой период во время этой войны, а закончился он сдачей Херсона", – заметил он.

Тогда Путин так же начал ежедневно выходить в течение определенного времени и в результате – вышли после него Шойгу с Суровикиным и сказали, что отдают Херсон, а Путин исчез,

– заявил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что тогда, когда россияне уходили из Херсона, Путин тоже угрожал ядерным оружием. "Он тогда пытался в последний момент "разменять" Херсон при отступлении хоть на что-нибудь", – сказал эксперт.

Политтехнолог объяснил, что у Путина начинается какая-то маниакальная стадия, похоже, перед очередным отступлением. По его мнению, это не случайно, ему (Путину – 24 канал) становится тревожно, когда приходится отступать, нужно объясняться, поэтому он пытается использовать последний шанс.

И сейчас очень похожая ситуация, поэтому, возможно, ожидается и похожее решение – очередная перегруппировка или "обратное наступление". Мы ведь знаем от военных, что в принципе где-то на Юге ситуация для россиян очень сложная. Итак, это вполне возможные выводы,

– отметил Шейтельман.

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Путин собирается договариваться с Украиной

А что говорит Путин – то, по словам политтехнолога, это стандартные вещи, в частности – что он будет что-то защищать ядерным оружием, хотя Херсон или Лиман он не стал защищать, но говорил, что это Россия.

"Вообще, в речи Путина много важных и показательных вещей. Хотя о ядерном оружии – это очередная пугалка, оно не сработает", – сказал Шейтельман.

Но, как отметил политтехнолог, была большая новость о том, что Путин вообще собирается договариваться с Украиной. "Но как и о чем? Ведь раньше он говорил, что Украины вообще не должно быть, там наркоманы захватили власть и тому подобное", – добавил он.

А теперь он собирается договариваться. Как мы понимаем, эти его слова, что нужно учитывать реалии – это стандартная формулировка после "хлопков" на Крымском мосту. Но эти реалии каждый день меняются в нашу пользу и Путину придется это учитывать,

– подытожил Шейтельман.

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