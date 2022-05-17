Заявку України на вступ до ЄС розглянуть на саміті в червні, – Єлисейський палац

17 травня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Він повідомив, що Європейська Рада розгляне заявку України на вступ до ЄС у червні 2022 року.

До теми Це як роками обіцяти одружитися, – Зеленський про слова Макрона щодо членства України в ЄС

Єврорада вислухає думки країн-учасниць та зробить остаточні висновки. Але Макрон зауважив, що під час Версальського саміту всі держави-члени ЄС вже заявляли, що Україна є частиною європейської сім'ї.

Що передувало

Першу частину опитувальника від Євросоюзу, який потрібен для отримання статусу кандидата на членство в ЄС, Україна заповнила та передала у Брюссель ще в середині квітня. 9 травня Україна передала другу частину опитувальника. У цій частині необхідно було оцінити відповідність українського законодавства європейському. Загалом на відповіді до другої частини опитувальника пішло близько 4 тисячі сторінок.

У Єврокомісії підтвердили цю інформацію та додали, що вивчать документ якнайшвидше.

Шлях Україні до ЄС: коротко про головне

В Офісі Президента сподіваються, що Україна зможе отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року.

Більша частина країн ЄС підтримують вступ України до блоку. Але днями у Берліні сказали, що Україні не варто давати "пусті обіцянки". Тим часом вже навіть Угорщина почала казати, що підтримує Україну в цьому виборі.

Польща і Словаччина заявили, що лобіюватимуть надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що якщо Євросоюз не надасть Україні статус кандидата на членство в ЄС, то це вб'є надії українців.

Також цей історичний момент стане своєрідним тестом для Заходу – останні місяці від лідерів різних країн лунали слова підтримки. Тож рішення Євроради продемонструє, чи не були усі слова підтримки протягом останніх місяців лише словами.

До теми – Україна має шанси пройти полегшену процедуру вступу до НАТО: дивіться відео

Наступний саміт лідерів країн Євросоюзу повинен відбутись 25 – 26 червня цього року. На ньому представники держав-членів ЄС обговорять подальшу євроінтеграцію України.