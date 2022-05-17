Заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите в июне, – Елисейский дворец

17 мая президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он сообщил, что Европейский Совет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС в июне 2022 года.

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Евросовет выслушает мнения стран-участниц и сделает окончательные выводы. Но Макрон отметил, что во время Версальского саммита все государства-члены уже заявляли, что Украина является частью европейской семьи.

Что предшествовало

Первую часть опросника от Евросоюза, необходимого для получения статуса кандидата на членство в ЕС, Украина заполнила и передала в Брюссель еще в середине апреля. 9 мая Украина передала вторую часть опросника. В этой части необходимо оценить соответствие украинского законодательства европейскому. Всего на ответы ко второй части опросника ушло около 4 тысяч страниц.

В Еврокомиссии подтвердили эту информацию и добавили, что изучат документ как можно скорее.

Путь Украины в ЕС: коротко о главном

В Офисе Президента надеются, что Украина сможет получить статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.

Большинство стран ЕС поддерживают вступление Украины в блок. Но на днях в Берлине сказали, что Украине не следует давать "пустые обещания". Между тем, даже Венгрия начала говорить, что поддерживает Украину в этом выборе.

Польша и Словакия заявили, что будут лоббировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что если Евросоюз не предоставит Украине статус кандидата на членство в ЕС, то это убьет надежды украинцев.

Также этот исторический момент станет своеобразным тестом для Запада – последние месяцы от лидеров разных стран звучали слова поддержки. Поэтому решение Евросовета продемонстрирует, не были ли все слова поддержки в последние месяцы только словами.

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Следующий саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти 25 – 26 июня этого года. На нем представители государств-членов ЕС обсудят дальнейшую евроинтеграцию Украины.