Це визнання провини, – Романова сказала, що в діях Росії щодо Іл-76 на це вказує

Ситуація з авіатрощею російського літака Іл-76 24 січня має більше запитань, ніж відповідей. Дії країни-агресорки вказують на її провину.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова звернула увагу 24 Каналу на той факт, що на міжнародному розслідуванні наполягає українська сторона, а не російська. Кремль не хоче допускати незалежних експертів.

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"Це, власне, визнання провини й створення провокативної ситуації", – констатувала Романова.

Ба більше, у будь-яких подібних інцидентах завжди винна сторона, яка почала збройну агресію. А це саме Росія.

Чи були українські військовополонені на борту Іл-76

Російська сторона активно просуває інформацію, що буцімто на збитому літаку перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Пропагандистка Маргаріта Сімоньян навіть опублікувала список імен, чим завдала величезного болю рідним цих полонених.

Живі вони чи ні – ніхто не знає. А через які пекельні муки проходять тепер рідні й близькі, неможливо собі уявити,

– наголосила Романова.

Авіатроща російського Іл-76: кілька фактів

Українська розвідка з'ясувала, що 24 січня в бєлгородський морг доставили лише п'ять тіл, що відповідає кількості особового складу екіпажу. Де тіла 65 українських полонених, якщо вони там дійсно були, невідомо.

The Washington Post стало відомо, що російська сторона намагалась отримати ДНК родичів українських військовополонених, які буцімто перебували на борту Іл-76. Водночас доказів їхніх останків не надала.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що якби Росія мала хоча б якісь докази перебування українських військовополонених на літаку Іл-76, то вже давно їх надала б. Але їх досі немає.

Наразі немає доказів того, що на борту Іл-76 перебували українські полонені. На 24 січня був запланований обмін, але за безпеку полонених відповідає країна, яка їх утримує.