Это признание вины, – Романова сказала, что в действиях России насчет Ил-76 на это указывает

Ситуация с авиакатастрофой российского самолета Ил-76 24 января имеет больше вопросов, чем ответов. Действия страны-агрессора указывают на ее вину.

Глава благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова обратила внимание 24 Каналу на тот факт, что на международном расследовании настаивает украинская сторона, а не российская. Кремль не желает допускать независимых экспертов.

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"Это, собственно, признание вины и создание провокационной ситуации", – констатировала Романова.

Более того, в любых подобных инцидентах всегда виновата сторона, которая начала вооруженную агрессию. А это именно Россия.

Были ли украинские военнопленные на борту Ил-76

Российская сторона активно продвигает информацию, что якобы на сбитом самолете находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Пропагандистка Маргарита Симоньян даже опубликовала список имен, чем причинила огромную боль родным этих пленных.

Живы они или нет – никто не знает. А через какие адские мучения проходят теперь родные и близкие, невозможно себе представить,

– подчеркнула Романова.

Авиакатастрофа российского Ил-76: несколько фактов

Украинская разведка выяснила, что 24 января в белгородский морг доставили только пять тел, что соответствует количеству личного состава экипажа. Где тела 65 украинских пленных, если они там действительно были, неизвестно.

The Washington Post стало известно, что российская сторона пыталась получить ДНК родственников украинских военнопленных, якобы находившиеся на борту Ил-76. В то же время, доказательств их останков не предоставила.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что если бы у России были хоть какие-то доказательства пребывания украинских военнопленных на самолете Ил-76, то уже давно их предоставила бы. Но их до сих пор нет.

Пока нет доказательств того, что на борту Ил-76 находились украинские пленные. На 24 января был запланирован обмен, но за безопасность пленных отвечает страна, которая их удерживает.