Об этом издание сообщило со ссылкой на двух присутствовавших на встрече Координационного штаба с семьями. О запросе оккупантов родственникам пленных рассказал Кирилл Буданов.

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"Пазл не складывается"

Буданов рассказал, что страна-агрессор попросила предоставить ДНК для соответствия телам пленных, якобы погибших на борту. Однако, не предоставила никаких доказательств их останков.

Украина отклонила эту просьбу, отметил начальник ГУР Буданов. Об этом на условиях анонимности рассказали двое родственников пленных, присутствовавших на встрече.

По словам матери одного из военнопленных, Кирилл Буданов сказал, что пазл не складывается и большинство людей уверены, что российская версия событий – фейк.