Соответствующую информацию в комментарии "Радио Свобода" сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов. Еще в марте 2023 года разведка сообщала, что погибшие на борту Ил-76 российские военные принадлежали к 117-му отдельному транспортному авиационному полку и доставляли оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины, пишет 24 Канал.

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Что заявили в разведке

Представитель Главного управления разведки заявил, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди.

На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен лишь на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты – это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом, который потерпел авиакатастрофу. Много обстоятельств, которые требуют расследования и максимального изучения,

– заявил Андрей Юсов.

Он в очередной раз заверил, что за безопасность военнопленных ответственное государство, которое их удерживает. Эту информацию также сообщал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Андрей Юсов отметил, что Украина все условия и обязательства по обмену выполнила.

"Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки боекомплекта и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города", – заявил представитель ГУР.

Он добавил, что обычно после 2 – 3 массированных обстрелов ракетами С-300 вражеские борта садятся на аэродром в Белгороде, и идет снабжение. В этот раз было то же самое.

Что ранее говорили о падении Ил-76