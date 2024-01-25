Відповідну інформацію в коментарі "Радіо Свобода" повідомив представник української розвідки Андрій Юсов. Ще у березні 2023 року розвідка повідомляла, що загиблі на борту Іл-76 російські військові належали до 117-го окремого транспортного авіаційного полку і доставляли зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України, пише 24 Канал.

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Що заявили у розвідці

Представник Головного управління розвідки заявив, що на борту Іл-76 могли бути як ракети, так і люди.

На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети й люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це Ан-26 і Ан-72 в просторі поруч з Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення,

– заявив Андрій Юсов.

Він вкотре запевнив, що за безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує. Цю інформацію також повідомляв Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Андрій Юсов зауважив, що Україна всі умови та зобов'язання щодо обміну виконала.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування боєкомплекту та озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", – заявив представник ГУР.

Він додав, що зазвичай після 2 – 3 масованих обстрілів ракетами С-300, ворожі борти сідають на летовище в Бєлгороді і йде постачання. Цього разу було те ж саме.

Що раніше говорили про падіння Іл-76