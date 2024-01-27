Глава благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова обратила внимание 24 Каналу на тот факт, что на международном расследовании настаивает украинская сторона, а не российская. Кремль не желает допускать независимых экспертов.

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"Это, собственно, признание вины и создание провокационной ситуации", – констатировала Романова.

Более того, в любых подобных инцидентах всегда виновата сторона, которая начала вооруженную агрессию. А это именно Россия.

Были ли украинские военнопленные на борту Ил-76

Российская сторона активно продвигает информацию, что якобы на сбитом самолете находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Пропагандистка Маргарита Симоньян даже опубликовала список имен, чем причинила огромную боль родным этих пленных.

Живы они или нет – никто не знает. А через какие адские мучения проходят теперь родные и близкие, невозможно себе представить,

– подчеркнула Романова.

Обратите внимание! Пока нет доказательств того, что на борту Ил-76 находились украинские пленные. На 24 января был запланирован обмен, но за безопасность пленных отвечает страна, которая их удерживает.

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