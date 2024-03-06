Навіщо Росія жертвує літаками: генерал армії у відставці назвав задум окупантів

Українські сили завдають болючих ударів по ворогу не тільки на морі, ліквідуючи російські кораблі, але й в повітрі. За останні тижні росіяни зазнали безпрецедентних втрат своєї авіації.

Водночас Росія готова жертвувати своїми винищувачами, які скидають КАБи на позиції українських сил. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, яку мету переслідує ворог, підставляючи свої літаки під удари.

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Застосовуємо потужну технологію

На початку 2023 року росіяни мали 350 літаків та 360 гелікоптерів різних типів, які використовувалися здебільше для фронтової роботи. Водночас в глиб української території російська авіація не заходила, тому що боялась нашої ППО.

Росія, дійсно, жертвує своїми літаками, адже хоче просуватися вперед. Цей метод окупанти використовували насамперед в Авдіївці: підняли всі літаки, застосували величезну кількість КАБів, навіть хімічні і фосфорні бомби. Росіяни намагалися зламати наших військовиків. Зрозуміло, що наші сили відійшли, тому що треба було утримати позиції не тільки в Авдіївці, але й в інших місцях і зберегти особовий склад,

– пояснив генерал армії у відставці.

Росія продовжує втрачати літаки, за рік – приблизно 60 бортів. Це означає, що у ворога залишилось близько 295 – 298 найефективніших літаків – винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів Су-35. Саме вони забезпечують постійні удари по українських військах.

Однак українські захисники продемонстрували ефективний симбіоз діяльності ППО, радіолокації, розвідки, зокрема комп'ютерної та радіолокаційної, системи відволікання, системи дезорієнтації ворожої ППО і самого ворожого льотчика.

"Українські сили застосовують потужну технологію виявлення вильоту літака, підняття з аеродрому, його траєкторії польоту, направлення до цілі. Всі наші засоби контролю, завдання ударів з "осліплення" льотчика, щоб завадити його можливості передавати інформацію про його збиття. Саме це дозволило нам збивати літаки щодня – навіть по декілька на день", – зазначив Маломуж.

Путін ставить нові завдання

Це потужний удар по повітряно-морських силах ворога, а також це втрата льотчиків, яких готують щонайменше чотири роки, а для участі в бойових операціях – до п'яти років. Вже маємо оперативні дані, що вони відмовляються літати, адже усвідомлюють, що це "квиток в один кінець".

Однак Владімір Путін ставить нові завдання перед президентськими виборами – захоплювати все нові території, а без авіації це практично неможливо зробити. Тому росіяни жертвують літаками, змушують льотчиків літати,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Проте через великі втрати та відмови пілотів спостерігається зменшення кількості польотів та ударів КАБами. Для нас це перевага, зауважив Микола Маломуж, і тепер наші сили потужніше стоять на різних напрямках, де ворог намагався просуватись найближчі дні.

"Це Авдіївський напрямок, Часів Яр, Куп'янськ, Роботине, де ворог намагався прориватися, але в нього нічого не вийшло, тому що не було підтримки авіації", – відзначив він.

Ліквідація російських літаків: коротко