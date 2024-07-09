На саміті НАТО можуть обговорити збиття російських ракет над Україною
На саміті НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться сьогодні, 9 липня, можуть обговорити питання потенційного збиття російських ракет над Україною. Раніше це питання ініціювала Польща.
Втім, у США зазначили, що такі питання мають підійматися лише з іншими главами держави. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу, передає 24 Канал.
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Чи планують в НАТО збивати ракети над Україною
Напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. У Міллера запитали, якою є позиція США щодо цієї ідеї.
У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав,
– зазначив речник Держдепу.
Він додав, що питання щодо збиття ракет над Україною можна буде обговорити під час саміту НАТО, який розпочнеться у Вашингтоні вже сьогодні, 9 липня. Втім, це за умови, що Туск захоче це зробити.
Що цьому передувало
- 8 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Варшаву, де разом із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском підписав двосторонню безпекову угоду. Угода містить положення про збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, які спрямовані у бік Польщі.
- Під час спільної пресконференції Зеленський і Туск розповіли про реалізацію цього положення силами НАТО. Туск зазначив, що розмови про збиття повітряних цілей над Україною, які рухаються у напрямку Польщі, тривають вже давно.
- Туск підкреслив, що Варшава першою почала говорити про необхідність збивати ракети та дрони в українському просторі, не чекаючи, коли вони перетнуть натівський повітряний простір. Однак він наголосив, що для реалізації такого кроку потрібна співпраця в рамках НАТО