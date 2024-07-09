На саммите НАТО могут обсудить сбивание российских ракет над Украиной
На саммите НАТО в Вашингтоне, который начнется сегодня, 9 июля, могут обсудить вопрос потенциального сбивания российских ракет над Украиной. Ранее этот вопрос инициировала Польша.
Впрочем, в США отметили, что такие вопросы должны подниматься только с другими главами государства. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, передает 24 Канал.
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Планируют ли в НАТО сбивать ракеты над Украиной
Накануне глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. У Миллера спросили, какова позиция США относительно этой идеи.
У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств,
– отметил представитель Госдепа.
Он добавил, что вопрос о сбивании ракет над Украиной можно будет обсудить во время саммита НАТО, который начнется в Вашингтоне уже сегодня, 9 июля. Впрочем, это при условии, что Туск захочет это сделать.
Что этому предшествовало
- 8 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву, где вместе с польским премьер-министром Дональдом Туском подписал двустороннее соглашение по безопасности. Соглашение содержит положения о сбивании в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые направлены в сторону Польши.
- Во время совместной пресс-конференции Зеленский и Туск рассказали о реализации этого положения силами НАТО. Туск отметил, что разговоры о сбивании воздушных целей над Украиной, которые движутся в направлении Польши, продолжаются уже давно.
- Туск подчеркнул, что Варшава первой начала говорить о необходимости сбивать ракеты и дроны в украинском пространстве, не дожидаясь, когда они пересекут натовское воздушное пространство. Однако он отметил, что для реализации такого шага нужно сотрудничество в рамках НАТО