Для української армії збирають надпотужний літак Ан-178 – Техніка війни

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На державному підприємстві "Антонов" розпочалося стапельне складання фюзеляжу першого з трьох транспортників Ан-178 для Збройних сил України. Цей етап будівництва має бути завершений до кінця травня 2021 року.

Джерело:

"Техніка війни" на 24 каналі

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