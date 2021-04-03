Російська армія активно продовжує активізувати техніку біля кордонів. Але за потреби американські винищувачі точно прикриють Україну із повітря, чим унеможливлять росіянам застосування їхньої авіації.

Без неї російська армія не надто вже й переважає українську. Таку думку у блозі "Думки мої тихі" висловив Артем Овдієнко.

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Переваг у росіян немає

За його словами, попри те, що в росіян більше сучасних танків, в України є надсучасні американські Javelin, які ті російські танки елементарно знищать.

Тобто переваги росіянам у небі точно не буде жодної. Не буде їм можливості нас безкарно бомбардувати з безпечної дистанції.

– зазначив Овдієнко.

Так само і з артилерією. Вона, як зауважив блогер, в росіян дійсно сучасніша і потужніша, а українці досі використовують радянські зразки.

"Але від американців ми маємо надсучасні засоби виявлення тієї ворожої артилерії, тобто і тут в нас з росіянами певний паритет", – він сказав.



Розташування угрупувань Росії / Інфографіка 24 каналу

Овдієнко наголосив, що Росія не має можливості здолати Збройні сили України тими потужностями, які вона накопичила на Донбасі та в Криму.

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