Российская армия активно продолжает активизировать технику у границ. Но при необходимости американские истребители точно прикроют Украину с воздуха, чем сделают невозможным россиянам применение их авиации.

Без нее российская армия не слишком уж и преобладает над украинской. Такое мнение в блоге "Думки мої тихі" высказал Артем Овдиенко.

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Преимуществ у россиян нет

По его словам, несмотря на то, что у россиян больше современных танков, у Украины есть сверхсовременные американские Javelin, которые эти российские танки элементарно уничтожат.

То есть преимущества россиянам в небе точно не будет никакого. Не будет им возможности нас безнаказанно бомбардировать с безопасной дистанции.

– отметил Овдиенко.

Так же и с артиллерией. Она, как заметил блогер, у россиян действительно современнее и мощнее, а украинцы до сих пор используют советские образцы.

"Но от американцев мы имеем сверхсовременные средства обнаружения этой вражеской артиллерии, то есть и здесь у нас с русскими определенный паритет", – он сказал.



Расположение группировок России / инфографика 24 канала

Овдиенко подчеркнул, что Россия не имеет возможности преодолеть Вооруженные силы Украины теми мощностями, которые она накопила на Донбассе и в Крыму.

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