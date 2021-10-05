Здебільшого хлопчики: жертвами католицької церкви у Франції стали понад 200 тисяч дітей

У Франції за 70 років приблизно 216 тисяч дітей стали жертвами жорстокого поводження з боку католицького духовенства. Здебільшого мовиться про хлопчиків до підліткового віку.

Про це заявив голова комісії, яка розслідує зловживання духовенства та парафіян католицької церкви у країні, Жан-Марк Сове. Якщо враховувати зловживання з боку парафіян церкви, то кількість жертв становить 330 тисяч.

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Він презентував велику доповідь про сексуальне насильство у французькій католицькій церкві. Загалом дослідження складається з 2,5 тисячі сторінок.

Комісія дослідила архіви церкви, судів та поліції, а також провела чимало інтерв'ю з жертвами. Згідно з французьким законодавством, більшості випадків правопорушень вже не можуть розглядатись у суді через давність злочинів.

Що вдалось взнати під час дослідження

Ініціатором розслідування була Французька католицька церква. Це зумовлено низкою сексуальних скандалів в інших країнах.

Комісія розпочала роботу над дослідженням церковних, судових та поліцейських записів ще у 2018 році. Їм вдалось поспілкуватись з деякими постраждалими, а також свідками моторошних інцидентів.

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Дослідження довели, що більшість постраждалих – це хлопчики до підліткового віку з різних верств населення. Жан-Марк Сове під час виступу підкреслив, католицька церква "виявляла глибоку і навіть жорстоку байдужість до жертв".