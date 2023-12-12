Україна не лишиться без підтримки: як США допоможуть Україні, навіть якщо провалять голосування

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для того, щоб поговорити із Конгресом про необхідність військової допомоги для України. Втім, навіть якщо американські законодавці не ухвалять це важливе рішення, у Джозефа Байдена залишаться механізми для допомоги Києву.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що ситуацію із голосуванням у Конгресі щодо допомоги Україні не варто драматизувати.

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Яким може бути запасний варіант

Якщо до виходу на різдвяні канікули конгресмени не зможуть проголосувати комплексний пакет допомоги Байдена на 111 мільярдів доларів, то ухвалення цього рішення перенесуть на січень 2024 року.

Існує така річ, як екстрені пакети допомоги, які Білий Дім може виділяти (без погодження із Конгресом – 24 Канал),

– зазначив Тизенгаузен.

На початку грудня саме в такий спосіб, за повідомленням Reuters, США надали Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів. Саме тому Україна не залишиться без американської допомоги.

"Питання не стоїть, чи проголосують (конгресмени допомогу Україні – 24 Канал), чи не проголосують. Питання лише в тому, коли це станеться. В тому, що Україні потрібна допомога, впевнені і республіканці, і демократи", – зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу! Низка республіканців виступають за повне припинення допомоги Україні. Водночас лави тих, хто сумнівається у її доцільності, посилює позиція Дональда Трампа, який обіцяв, що зможе завершити війну в Україні "за один день".

Фактично, у США вже розпочались передвиборчі перегони, в яких обидві партії демонструють непохитність. Це дозволяє політикам гратися з екзистенційними для партнерів США питаннями, не зважаючи на те, що це загрожує репутації країни у світі.

За останніми опитуваннями, Трамп випереджає Байдена на декілька відсотків, що тільки посилює його вплив на Республіканську партію.

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