Вночі 10 вересня Росія атакувала Польщу ударними дронами. Президент Володимир Зеленський розповів про мету таких дій країни-агресорки.

На думку глави держави, Москва хотіла подивитися, на що готові українські партнери. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.

Що сказав Зеленський про наліт дронів на Польщу?

За словами президента, передусім Росія хотіла зрозуміти "що буде", тобто побачити, на що готові партнери та НАТО не лише політично, а й фізично. Зеленський також додав, що росіяни могли запустити дрони на територію Польщі для того, щоб союзники не передали України системи ППО до зими.

Тому що так вони демонструють, що ми можемо вас атакувати. Вам також це потрібно (системи ППО – 24 Канал). Дуже схоже на Путіна,

– зазначив він.

Окрім цього, Зеленський порівняв російську атаку на Польщу з анексією Криму. Президент зазначив, що сьогодні Москві вже не потрібні "зелені чоловічки", адже технологічний рівень війни є зовсім іншим і їхню роль на території Польщі виконали безпілотники.