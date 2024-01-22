Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії

Володимир Зеленський у День Соборності підписав указ про історично населені українцями території Росії. Президент розповів про причину такого рішення.

Варто зауважити, що президент також запевнив, що внесе до парламенту на розгляд законопроєкт про множинне громадянство. Він передбачає дозвіл мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, пише 24 Канал.

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Що відомо про указ Зеленського

Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні (22 січня – 24 Канал) підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації",

– заявив Зеленський.

Президент додав, що це означає "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Володимир Зеленський зауважив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну слова "я – українець" набули значно більшого значення.

Вони сповнені мужністю, гордістю, незламністю нашого народу, болем, які відчувають кожен українець та українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти, подолати та пережити. Адже тільки сильні українці можуть стати єдиними, тільки єдині українці можуть бути сильними.

Звернення Зеленського у День Соборності: дивіться відео

Станом на ранок 22 січня на сайті Офісу Президента ще немає тексту указу про історично населені українцями території Росії.