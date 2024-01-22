Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России
Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. Президент рассказал о причине такого решения.
Следует отметить, что президент также заверил, что внесет в парламент на рассмотрение законопроект о множественном гражданстве. Он предусматривает разрешение иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, пишет 24 Канал.
Только сильные украинцы могут стать едиными, – Зеленский поздравил с Днем Соборности
Что известно об указе Зеленского
Сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня (22 января – 24 Канал) подписал указ "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации",
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".
Владимир Зеленский отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину слова "я украинец" приобрели значительно большее значение.
Они полны мужеством, гордостью, несгибаемостью нашего народа, болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти, преодолеть и пережить. Ведь только сильные украинцы могут стать едиными, только единые украинцы могут быть сильными.
Обращение Зеленского в День Соборности: смотрите видео
Что предусматривает указ Зеленского
На сайте Офиса Президента опубликовали указ об исторически населенных украинцами территориях России. В документе говорится о том, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей России.
Отмечая необходимость соблюдения Россией международных обязательств по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным СМИ, права на мирное собрание, президент постановил:
- Министерству иностранных дел Украины – обеспечить учет положений этого указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом;
- Кабмину – разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, включая исторически населенные земли.
Кабинет Министров Украины должен предусмотреть:
- проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти, в том числе по образованию центра по указанным вопросам;
- активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде России по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов о Украине;
- развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;
- обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;
- освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах России.