Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. Президент рассказал о причине такого решения.

Следует отметить, что президент также заверил, что внесет в парламент на рассмотрение законопроект о множественном гражданстве. Он предусматривает разрешение иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, пишет 24 Канал.

Только сильные украинцы могут стать едиными, – Зеленский поздравил с Днем Соборности

Что известно об указе Зеленского

Сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня (22 января – 24 Канал) подписал указ "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации",

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Владимир Зеленский отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину слова "я украинец" приобрели значительно большее значение.

Они полны мужеством, гордостью, несгибаемостью нашего народа, болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти, преодолеть и пережить. Ведь только сильные украинцы могут стать едиными, только единые украинцы могут быть сильными.

Обращение Зеленского в День Соборности: смотрите видео

Что предусматривает указ Зеленского

На сайте Офиса Президента опубликовали указ об исторически населенных украинцами территориях России. В документе говорится о том, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей России.

Отмечая необходимость соблюдения Россией международных обязательств по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами, прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным СМИ, права на мирное собрание, президент постановил:

Министерству иностранных дел Украины – обеспечить учет положений этого указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом;

Кабмину – разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, включая исторически населенные земли.

Кабинет Министров Украины должен предусмотреть: