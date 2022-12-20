Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить рекомендаціям Венеційської комісії

Володимир Зеленський 20 грудня підписав законопроєкт про Конституційний Суд. Водночас Венеційська комісія була проти цього документу у такій редакції.

На сайті Верховної Ради під законопроєктом №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду" пише, що його вже підписав президент.

Актуально Венеційська комісія оновила висновок щодо реформи Конституційного Суду

Однак цю редакцію документа розкритикували громадські експерти та Венеційська комісія.

Чим підписаний закон відрізняється від рекомендацій Венеційської комісії

19 грудня Венеційська комісія оновила висновки щодо реформи Конституційного Суду. Вона наполягала на тому, щоб до складу Дорадчої групи експертів, яка перевіряє кандидатів у КСУ, увійшов ще 7-й член. Ним мав бути міжнародний незалежний експерт.

Однак підписаний Зеленським законопроєкт передбачає, що ДГЕ складається з 6 членів:

3 незалежних експертів,

кандидата, якого призначить президент,

кандидата від парламенту,

кандидата, обраного на з'їзді суддів.

7-й незалежний експерт дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію. Адже тоді більшість голосів були б саме за незалежними експертами, а не тими, які призначає влада. Саме тому Венеційська комісія й рекомендувала переопрацювати законопроєкт.

Крім того, рішення Дорадчої групи експертів, згідно з висновком Венеційської комісії, мають бути обов'язковими. Тобто кандидат, який отримав негативний результат, не може стати суддею КСУ.

Від законопроєкту щодо КСУ залежить подальший рух України до членства у Європейському Союзі. Все тому, що на висновки Венеційської комісії зважатимуть Європейська комісія та Європейська рада, коли схвалюватимуть рішення про членство України в ЄС.