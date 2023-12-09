Зеленський підписав закон про незалежність САП: чи прибрали "поправки Лозового"

8 грудня Володимир Зеленський підписав закон. Він передбачає виділення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона стала окремим самостійним органом.

Зауважимо, що відповідна реорганізація – одна з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду. Загалом таких вимог було 4, які потрібно було зробити напередодні старту перемовин щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

Читайте також Чому ЄС не може швидко передати заморожені російські активи Україні

Що передбачає відповідний закон

Зауважимо, що цей закон вдосконалює процедуру відбору прокурорів, а також призначення на адміністративні посади у САП. Крім того, мовиться про створення процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів.

А ще він визначає механізм підзвітності керівництва прокуратури, включно з оцінкою ефективності та зовнішнім аудитом. Останній проводитимуть незалежні експерти.

Додамо, що схвалена версія скасовує деякі "правки Лозового". Правда, лише частково. Адже голосування пройшли лише поправки, які стосуються строків досудового розслідування, призначення та проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру та інше.

Водночас антикорупційна організація Transparency International Ukraine зробила кілька важливих зауважень. Вона наголосила, що законотворці оминули увагою критичні рекомендації.

Мовиться про скасування безумовного закриття справи судом за спливом строків провадження. Власне, воно запроваджене "поправками Лозового".

Крім того, йдеться про надання САП можливості клопотати про екстрадицію без Офісу генпрокурора.

А ще про надання керівнику САП змоги порушувати кримінальні справи щодо народних обранців самостійно.

Додають, що у Верховній Раді наразі – два законопроєкти. Вони передбачають скасування "поправок Лозового". Мовиться про № 10100 і № 10060-2 (альтернативний ухваленому). Це свідчить про те, що законопроєкт, ухвалений 8 грудня, – перший крок.

Зеленський підписав також ще три важливі законопроєкти. Мовиться про №10203-1, у якому передбачають збільшення складу НАБУ на 300 людей. А також про №10262, який передбачає перевірку майна посадовців, придбаного ними до публічної служби. Крім того, №10288-1. Він враховує експертну оцінку Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин в Україні.