Мовиться про законопроєкти №10203-1, №10262, а також №10288-1. Їхнє ухвалення необхідне для того, щоб наблизити Україну до переговорів про вступ до Євросоюзу.

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Які закони підписав Зеленський

Глава держави 8 грудня підписав законопроєкт №10203-1, який передбачає збільшення складу НАБУ на 300 людей;

Також він поставив свій підпис під законопроєктом №10262, який передбачає перевірку майна посадовців, яке вони придбали до публічної служби;

А ще – законопроєкт №10288-1, який враховує експертну оцінку Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин в Україні.

Раніше про підтримку євроінтеграційних законопроєктів повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зауважив, що "на сьогодні нестримні реформи завершено".

За його словами, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб віддали свої голоси 322 народні обранці у другому читанні. А от за можливість НАЗК перевіряти майно чиновників, придбане до їхньої служби, – 308 депутатів. Що стосується документа про нацменшини, то за нього свій голос віддали 317 нардепів.

Перед Україною ставили 4 умови

Зауважимо, що у рішенні Єврокомісії, яке стосувалося початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, були чітко вказані чотири вимоги. Власне, їх виконання – передумова "зеленого світла" для нашої держави.

Відтак, Верховна Рада мала ухвалити рішення, які б стосувалися:

збільшення штатної чисельності НАБУ;

також з закону про запобігання корупції мали виключити положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевіреного" майна, яке декларанти придбали до вступу на державну службу;

а ще мали ухвалити закони, щоб втілити рекомендації Венеційської комісії, які стосуються нацменшин, державної мови, медіа та освіти;

крім того, мали врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами".

Зауважимо, що 7 грудня Володимир Зеленський провів з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем нараду. Одна з тем їхнього обговорення – ухвалення Верховною Радою важливих ініціатив, які наближають Україну до вступу в ЄС.